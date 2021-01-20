Врач рассказал, чем может быть опасна жвачка

Частое употребление жевательных резинок может привести к расстройству кишечника. Об этом заявил гастроэнтеролог Алексей Буеверов, пишет агентство «Москва».
Специалист предостерегает любителей жвачки: она может вызвать диарею. Причина заключается вот в чем. Во многих жевательных резинках, по словам Буеверова, содержится ксилит, выступающий в роли заменителя сахара. Он оказывает послабляющее действие на пищеварительный тракт.
Также врач добавил, что «жевательные движения способствуют выделению слюны и желудочного сока, а еды нет. Соответственно, если у пациента есть гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – заброс кислого содержимого желудка в пищевод, – это может желудок спровоцировать».
Кроме того, Буеверов напомнил, что употребление жвачки не может заменить традиционные способы чистки зубов. А еще предостерег от долгого пережевывания одной пластинки лакомства. В таком случае жевательная резинка может стать рассадником микроорганизмов, утверждает медик.
Фото: pixabay.com
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