Дерматолог раскрыла способ, как избежать трещин на руках из-за мороза

Врач дерматовенеролог-косметолог Маруа Азрет-Алиевна Байчорова рассказала, как правильно ухаживать за кожей лица и рук в зимний период. Об этом сообщает Lenta.ru.
Специалист посоветовала отказаться от длительного принятия ванны, так как это может поспособствовать пересушиванию кожи. Лучше всего принимать короткий теплый душ. Также не забывайте увлажнять тело уходовыми средствами на основе гиалуроновой кислоты, диметикона или с керамидами: они способствуют удержанию влаги. На лицо и зону декольте лучше наносить увлажняющий крем на масляной основе.
Косметолог отметила, что в зимнее время в помещениях необходимо использовать увлажнитель воздуха и пить больше воды.
Даже если на улице нет солнца и идет снег, кожу все равно нужно покрывать солнцезащитным лосьоном на основе оксида цинка или диоксида титана. Чтобы минимизировать влияние ветра, снега и низких температур, дерматолог рекомендует носить шапки и шарфы.
Не обошла косметолог вниманием и вынужденную меру ношения защитной маски. Частое использование защитного средства вызывает раздражение, шелушение и даже прыщи. Специалист порекомендовала после снятия маски умывать лицо теплой водой, а затем наносить на кожу увлажняющий крем. Также старайтесь не пользоваться косметикой – она может закупорить поры и вызвать раздражение.
– Защитные маски из нейлона, полиэстера и вискозы затрудняют подачу воздуха к коже, создавая парниковый эффект, поэтому этих материалов следует избегать. При этом маску необходимо снимать чистыми руками, – дополняет специалист.
Врач отметила, что зимой кожа рук часто беспокоит своим «бумажным» состоянием, поскольку на ней находится меньше всего сальных желез. Чтобы избежать возникновения трещин на коже, перед каждым выходом на улицу рекомендуется наносить на руки увлажняющий крем. Его также необходимо использовать перед сном. В качестве дополнения к процедуре можно использовать хлопковые перчатки – они позволят удержать влагу на коже рук в течение всей ночи.
Фото: pixabay.com
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