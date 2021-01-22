Врач раскрыла секреты выбора масла для волос

Масло может помочь волосам в самых разных случаях: как при заболеваниях кожи головы, так и при секущихся кончиках. Правда, чтобы прочувствовать положительный эффект, нужно научиться правильно его подбирать и использовать. О том, как это сделать, на своем YouTube-канале рассказала трихолог Амина Пирманова.
Амина Пирманова. Скриншот из видео
Прежде чем раскрыть секреты подбора подходящего масла и особенностей его нанесения, специалист подчеркнула: пользоваться маслом можно для решения абсолютно разных проблем. Например, оно поможет смягчить кожу головы при дерматите или псориазе. Также масло окажет положительный эффект при лечении сухих и поврежденных волос и смягчит жесткие. Впрочем, даже тем, у кого с шевелюрой проблем нет, пара капель масла все равно не навредит. Оно помогает ускорить рост волос и сделать их шелковистыми.
А теперь – к советам. По словам Пирмановой, главное – правильно подобрать масло. Тут важную роль играет растение, из которого вещество было получено. К примеру, касторовое масло из-за своей вязкости не очень хорошо ведет себя на коже головы, а вот для сухих кончиков подходит идеально.
При выборе масла трихолог порекомендовала обращать особое внимание на его кислотный показатель (PH). В контексте этого фактора она поделила масла на две группы: полученные при помощи холодного или горячего отжима. От способа производства зависят свойства масла.
– Масла холодного отжима глубже проникают в кожу головы и волосы за счет того, что они обладают способностью обратимо разрушать связи между клетками, – объяснила Пирманова. – Такие масла хороши для питания кожи головы, для усиления роста волос, в качестве основы для эфирного масла. Но они совершенно не подойдут для приглаживания волос или борьбы с секущимися кончиками.
Что касается использования масла, здесь тоже не обойдется без особенностей. Чтобы добиться вау-эффекта, нужно заранее подготовить к нанесению вещества волосы и кожу головы. Врач советует предварительно смочить их теплой водой. Также можно провести пилинг или сделать массаж головы. При должной подготовке вероятность доставки питательных компонентов значительно увеличится.
Кроме того, напомнила Пирманова, нанеся масло, волосы нужно подержать в тепле. Для этого подойдет шапочка или полотенце. При этом важно дать маслу время, дабы напитать волосы или кожу головы. Особенно это актуально для масел холодного отжима. Им, по словам трихолога, может понадобиться от двух до восьми часов, чтобы глубоко проникнуть в кожу головы и стержни волос.
Фото: pixabay.com
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Врач раскрыла секреты выбора масла для волос
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