Дыхательные упражнения помогут справиться с дискомфортом при ношении маски. Так считает главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников, пишет Lenta.ru.
Медик обратил внимание на то, что дискомфорт зачастую вызван психологическими причинами. Некоторые люди просто верят, что в маске тяжелее дышать. Также, по словам Андрея Тяжельникова, причиной неприятного ощущения может стать невозможность проследить за эмоциями окружающих, так как они скрываются под масками. В такие моменты чувство беспокойства влияет на дыхание, но человек не может осознать настоящую причину и списывает все на маску.
Андрей Тяжельников также советовал не носить медицинское изделие слишком долго, так как это поможет избежать дискомфорта. Маски следует использовать в транспорте, магазинах и местах скопления людей. Если в такой обстановке нужно находиться долго, стоит менять средство защиты каждые два часа или тогда, когда оно становится влажным – в данном случае в материале увеличивается количество микробов, маска начинает хуже пропускать воздух, из-за чего и затрудняется дыхание.
Фото: БЕЛТА
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Врач раскрыл способ, который поможет справиться с дискомфортом при ношении маски
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