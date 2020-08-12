Врач-психиатр рассказал о методах манипуляции протестующими

– Мы сейчас видим чистейшие манипуляции. Во-первых, начиная с той же информации, которая подается в Телеграм-каналах. Заведомо субъективная, где идет полное расчеловечивание милиции, вешаются ярлыки «врагов», другие же выставляются чуть ли не святыми в белом. Плюс все подается в таком ключе, который исключает рациональное понимание: жирный шрифт, капслок, множество восклицательных знаков – одни побудительные позывы, информация заранее предполагает к действию. Ноль восприятия, ноль объяснения, одни эмоции. Идет конкретная накрутка людей на такое поведение. Женщины в белом, с цветами, молчаливые – целый набор клише, который должен вызвать эмоциональную реакцию, побудительную. Механизмы известные, они есть, это мы сейчас и переживаем, – отметил Павел Лапанов, врач-психиатр высшей квалификационной категории.