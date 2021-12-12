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  2. Врач предупредила об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при коронавирусе

Врач предупредила об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при коронавирусе

В эфире программы “Здоровье” врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева объяснила, почему для профилактики тромбоза при коронавирусе опасно принимать антикоагулянты.


- Антикоагулянты - очень серьезные препараты, и если их просто так пить, то самое плохое, что может быть, это кровоизлияние в мозг. Особенно это касается пожилых людей, у которых сосуды имеют низкое качество, из-за чего через них начинает вытекать кровь. Поэтому антикоагулянты для профилактики не пьются никогда, даже для лечения их назначает только врач, - обратила внимание Елена Малышева.

Ранее кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман рассказывал о продуктах, которые  снижают риск тромбоза после коронавируса. В частности, медик назвал киви и ананас. Первый фрукт снижает способность тромбоцитов связываться друг с другом, а второй помогает крови разрушать образовавшиеся тромбы.

Фото: pixabay.com
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