Врач предупредила о риске деменции из-за коронавируса

Коронавирусная инфекция ускоряет проявление деменции. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщила врач Татьяна Шаповаленко.
По данным Всемирной организации здравоохранения, от деменции в мире страдают 50 миллионов человек. Ежегодно к таким пациентам прибавляется еще 10 миллионов. В последнее время очень много диагностируют случаев деменции после перенесенной коронавирусной инфекции.
– COVID-19 ускоряет проявление деменции. Скорее всего, какие-то признаки у пациентов были раньше, просто они не обращали внимания на ранние симптомы, списывали на забывчивость, плохой характер, ухудшение взаимоотношений, тревоги, страхи и стрессы. Поэтому врачи, как правило, сталкиваются уже с очень глубокими проявлениями деменции, когда люди пытаются стабилизировать эту ситуацию, – отметила медик.
Врач-невролог, кандидат медицинских наук Мария Чердак призвала не паниковать, если кому-то из близких поставили диагноз "деменция".
– Деменция – это скорее синдром. В основе проблемы могут лежать различные заболевания головного мозга, среди которых болезнь Альцгеймера является самой частой причиной. Лекарственная терапия в этом случае должна дополняться различными немедикаментозными подходами, – сообщила она.
Среди таковых называется лечебная физкультура и дыхательная гимнастика.
– Если у пациента нет серьезных проблем с опорно-двигательным аппаратом, ему стоит прибегнуть к прогулкам, кардиотренировкам и нордической ходьбе с палками, – дополнила слова коллеги Татьяна Шаповаленко.
Кроме того, чтение книг, музыка, любимые занятия и разгадывание кроссвордов тренируют память и сообразительность. Поэтому все это также важно для пациентов с деменцией.
Отмечается, что рассматриваемая проблема может формироваться из-за дефицита витаминов группы В. Поэтому правильно питание – еще один важный элемент лечения деменции.
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