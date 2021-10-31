Врач предупредила, что стресс ускоряет процесс развития атеросклероза

Врач Евгения Кузнецова в эфире программы “Здоровье” на телеканале “Беларусь 1” объяснила, как сильные эмоции влияют на здоровье человека, и рассказала, почему стресс иногда приводит к развитию атеросклероза.
- В головном мозге есть структура, которая называется миндалевидное тело. Оно отвечает за формирование эмоций. При стрессе миндалевидное тело приходит в состояние возбуждения и стимулирует работу костного мозга, который в свою очередь отвечает за образование новых клеток крови, в том числе и воспалительных. Сильные эмоции в конечном итоге приводят к тому, что в кровь выбрасываются клетки воспаления, которые воздействуют на стенку сосудов, повреждая ее и вызывая эндотелиальную дисфункцию. А это процесс приводит к запуску процесса образования атеросклеротических бляшек, - обратила внимание врач.
Вместе с тем Евгения Кузнецова предупредила, что усугубить проблему могут вредные привычки, с помощью которых люди пытаются побороть стресс. Так, например, употребление вредной пищи приводит к повышению уровня холестерина, а курение становится причиной активизации процессов развития атеросклероза.
- Сразу после курения в течение 15-30 минут повышается давление на 15 процентов, затем учащается сердечное сокращение на 20 ударов, нарушается поступление кислорода к органам и тканям, а после активизируются процессы развития атеросклероза, - резюмировала медик.
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