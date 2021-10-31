Врач предупредила, что стресс ускоряет процесс развития атеросклероза

обратила внимание врач.Вместе с тем Евгения Кузнецова предупредила, что усугубить проблему могут вредные привычки, с помощью которых люди пытаются побороть стресс. Так, например, употребление вредной пищи приводит к повышению уровня холестерина, а курение становится причиной активизации процессов развития атеросклероза.резюмировала медик.Фото: скриншот видео