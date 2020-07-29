Врач предупредил об опасных последствиях герпеса

Герпес может иметь опасные последствия для здоровья человека. Этот вирус имеется у 90–95 процентов всего населения нашей планеты, но проявляется он не у всех.





Герпес – это своего рода маркерное заболевание, информирующее о проблемах с иммунитетом, рассказал в интервью "Вечерней Москве" врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев.

Нормой можно считать проявление герпеса до двух раз в течение года, говорит эксперт. Более частые высыпания свидетельствуют о проблемах с иммунитетом, и в этом случае следует обратиться к врачу.

Герпес способен поражать не только слизистые, но и нервные волокна, пишет РИА Новости. "Если запустить герпес, при его массивном проявлении не обратиться за медицинской помощью, могут воспалиться нервы. Например, поражается тройничный лицевой нерв. Такое осложнение дает сильные головные боли, острую зубную боль, боль в ухе. Воспаление этого нерва может привести к обезображиванию лица", – отметил специалист. Также в запущенных случаях человек может оглохнуть или ослепнуть.

Чтобы избежать обострения заболевания, следует укреплять иммунитет – употреблять сезонные фрукты и овощи, обеспечивать организм витаминами, высыпаться и соблюдать режим.

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