Врач предупредил об опасности отекших век после сна у ребенка

Отекшие веки после сна у малышей могут свидетельствовать о наличии опасных заболеваний. Об этом родителей в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" предупредил врач-педиатр Валерий Андриенко.
По словам педиатра, причиной обозначенной проблемы могут быть лишняя соль в пище малыша, а также некоторые заболевания.
– Отеки век могут быть связаны с некоторыми заболеваниями почек и сердца. Также симптом может возникнуть из-за аллергической реакции. Поэтому я бы посоветовал обратиться к педиатру, чтобы обследовать ребенка и выявить причину отечности, –обратил внимание специалист.
Вместе с тем Валерий Андриенко успокоил родителей и сообщил, что причина может быть. Возможно, отеки возникли из-за того, что изголовье кровати ребенка находится ниже, чем изножье.
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