Врач предупредил об опасности неправильно подобранной обуви

Неправильно подобранная обувь может привести к деформации пальцев на ногах. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" предупредил врач Дмитрий Чеснов.
Деформация пальцев может быть обусловлена несколькими причинами. Главная из них – неправильно подобранная обувь.
– Узкие плотные носки обуви со временем приводят к деформации мизинца. Среди других причин – воспалительные процессы, например, суставов и травмы, – обратил внимание врач.
Справиться с возникшей проблемой, по словам Дмитрия Чеснова, можно с помощью специальных упражнений.
– Дома можно все время ходить на цыпочках. Также эффективны упражнения для стопы, сгибания и разгибания пальцев. Но первым делом необходимо сменить обувь и прибегнуть к использованию различных приспособлений для возвращения пальцев на место, – сказал врач.
Вместе с тем Дмитрий Чеснов добавил, что, если данные рекомендации не помогут справиться с проблемой, необходимо применить хирургические методы лечения.