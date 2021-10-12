Врач предупредил об опасности неправильно подобранной обуви

Деформация пальцев может быть обусловлена несколькими причинами. Главная из них – неправильно подобранная обувь.обратил внимание врач.Справиться с возникшей проблемой, по словам Дмитрия Чеснова, можно с помощью специальных упражнений.– сказал врач.Вместе с тем Дмитрий Чеснов добавил, что, если данные рекомендации не помогут справиться с проблемой, необходимо применить хирургические методы лечения.