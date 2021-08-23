Врач предупредил о высоком риске инфаркта из-за храпа

Храп повышает риск инфаркта. Об этом в эфире программы "О самом главном" предупредил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– Храп является одним из симптомов ночного апноэ – провокатора сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инфаркта, – обратил внимание доктор.
Напомним, что для ночного апноэ характерно прекращение легочной вентиляции во время сна более чем на 10 секунд. Чаще оно длится 20–30 секунд, хотя в тяжелых случаях может достигать 2–3 минут.
Симптомами апноэ является не только храп, но и периодическое спадение дыхательных путей на уровне ротоглотки, отсутствие вентиляции легких при сохраненных дыхательных движениях, понижение уровня кислорода в крови, грубые нарушения структуры сна и избыточная дневная сонливость.
Проблема чаще всего является следствием различных патологий лор-органов, а также сниженного тонуса мышц, в том числе и увеличенной массы тела.
Фото: pixabay.com