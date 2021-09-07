Врач предупредил о вреде апельсинового сока для людей с болезнями сердца

Пациентам, страдающим от гипертонии и заболеваний сердца, при применении бета-блокаторов ни в коем случае нельзя использовать лекарственные препараты вместе с апельсиновым соком. Об этом в программе "Жить здорово" заявили врачи, которые также назвали главный вред такого сочетания.
По словам врача-терапевта, доктора медицинских наук, профессора Елены Малышевой, бета-блокаторы, используемые для лечения заболеваний сердца и гипертонии, уменьшают частоту сердечных сокращений и снижают давление. Однако специалист предупредила, что положительного для организма человека действия невозможно добиться при сочетании лекарства с апельсиновом соком. Такие выводы сделали финские врачи.
– Оказалось, что вещество, которое содержится в апельсиновом соке, уменьшает всасывание бета-блокаторов в желудочно-кишечном тракте, – дополнил слова коллеги врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
Вместе с тем медики предупредили, что алкоголь и черный перец, применяемые параллельно с бета-блокаторами, несут еще больший вред. Пациент может даже потерять сознание от такого сочетания.
Не стоит употреблять в пищу также петрушку, базилик и помидоры, поскольку они являются серьезным источником калия.
– Избыток калия может привести к нарушению сердечного ритма, – сказал Дмитрий Шубин и добавил, что это может стать причиной смерти пациента.
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