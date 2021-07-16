Врач предупредил о снижении иммунитета после вакцинации от коронавируса

обратил внимание врач.По словам Дмитрия Чеснова, на фоне снижения иммунитета пациент может заболеть не только COVID-19, но и простейшей респираторной вирусной инфекцией, сопровождающейся насморком, кашлем и высокой температурой тела.уточнил медик.Дмитрий Чеснов также отметил, что после прививки важно избегать стрессов, переохлаждения и перегревания. Также в этот период нужно постоянно контролировать температуру тела и артериальное давление.