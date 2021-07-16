Вакцинация против коронавирусной инфекции снижает иммунитет человека, но ненадолго. Шансы заболеть после прививки высокие только в первые несколько недель, пока в организме формируются антитела. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач-педиатр Дмитрий Чеснов.
– После вакцинации от коронавируса выработка антител происходит несколько недель. Поскольку иммунная система находится в активной фазе формирования защиты, действительно может наблюдаться иммунная депрессия, – обратил внимание врач.
По словам Дмитрия Чеснова, на фоне снижения иммунитета пациент может заболеть не только COVID-19, но и простейшей респираторной вирусной инфекцией, сопровождающейся насморком, кашлем и высокой температурой тела.
– Поэтому после вакцинации от коронавируса и других заболеваний нужно себя пощадить: ограничить встречи, любые контакты и общественную деятельность, – уточнил медик.
Дмитрий Чеснов также отметил, что после прививки важно избегать стрессов, переохлаждения и перегревания. Также в этот период нужно постоянно контролировать температуру тела и артериальное давление.
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Врач предупредил о снижении иммунитета после вакцинации от коронавируса
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