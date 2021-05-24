Врач общей практики, телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал неочевидную опасность повышенного давления.
Фото: pixabay.com
– Гипертония – это болезнь сосудов. При высоком давлении в мозг поступает большое количество крови, что негативно влияет на зрительную систему, – сказал специалист, отметив, что к основным органам, которые страдают от гипертонии, также относятся сердце и почки.
Для того чтобы точно определить диагноз, по словам Мясникова, необходимо проверить глазное дно. Именно там и происходит спазм, уточняет врач.
Опубликовано:
935
Врач предупредил о неочевидной опасности гипертонии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter