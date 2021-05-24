Врач предупредил о неочевидной опасности гипертонии

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– сказал специалист, отметив, что к основным органам, которые страдают от гипертонии, также относятся сердце и почки.Для того чтобы точно определить диагноз, по словам Мясникова, необходимо проверить глазное дно. Именно там и происходит спазм, уточняет врач.