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  2. Медик предложил здоровую альтернативу аптечному витамину С

Медик предложил здоровую альтернативу аптечному витамину С

В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников сообщил об опасности аптечного витамина С и назвал здоровую альтернативу данному веществу.


Кроме того, что в квашеной капусте содержится редкий витамин U, в продукте в большом количестве есть витамин С.

– В квашеной капусте витамина С содержится больше, чем в лимоне. Поэтому для профилактики простуды не надо принимать препараты из аптек. Тем более что аптечный витамин С может откладываться в почках и образовывать камни, – обратил внимание специалист.

Вместе с тем Александр Мясников отметил, что в квашеной капусте много важной для здоровья человека клетчатки. Она помогает витаминам правильно усваиваться в организме.

Фото: pixabay.com
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