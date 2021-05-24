Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.51
EUR: 3.06
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Врач: постоянное ощущение холода может указывать на развитие серьезных заболеваний

Врач: постоянное ощущение холода может указывать на развитие серьезных заболеваний

Постоянное ощущение холода в некоторых случаях может являться симптомом серьезного заболевания, о котором сам человек и не догадывается. Какие болезни вызывают длительный озноб? На этот вопрос в программе “Жить здорово” ответил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.


Многие считают, что постоянное ощущение холода после значительного снижения веса является нормальным явлением, поскольку худые люди мерзнут больше, чем полные. Прежде чем делать такие выводы, уверяет врач, нужно исключить заболевания, на которые, вероятно, указывает симптом.

Самой распространенной и легко диагностируемой проблемой является нарушение функций щитовидной железы.

– Люди, у которых есть повышенная функция щитовидной железы, очень часто при похудении чувствуют, что постоянно мерзнут, – отметил Герман Гандельман.

По словам специалиста, если медики не обнаружат болезнь щитовидной железы, то следующим шагом должна стать проверка на заражение организма хроническими инфекциями, например, туберкулезом. Также стоит исключить вероятность наличия злокачественных образований.

– Если есть такая проблема [постоянного ощущения холода], обратитесь к врачу. Он составит вам план обследования, – посоветовал Герман Гандельман.

– Не сбрасывайте все на снижение веса. Если серьезно мерзнете, проверьтесь и узнайте, что с вами, – резюмировала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Типичная Австралия: водитель съехал в болото с крокодилами, чтобы не сбить кенгуру
В Индии выявили третий вид плесени у пациента после COVID-19
В Узбекистане нашли неизвестное науке растение
Как развивается государственно-частное партнерство в образовании
NASA запускает систему мониторинга изменения климата и стихийных бедствий
В Минске под колеса автомобиля "Ниссан" попала косуля
Творческое наследие, уникальная архитектура и семейные династии: чем удивляет Узденщина
Врач: постоянное ощущение холода может указывать на развитие серьезных заболеваний
Реакция белорусов на инцидент в Риге: «Скверная и мерзкая провокация»
По итогам первого квартала ВВП страны вырос на 2,5 процента: эксперты заверяют — это закономерный рост
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Содом и Гоморра в центре Риги
Хоккеисты сборной Германии обыграли канадцев в матче первого этапа ЧМ 2021 в Латвии
Гороскоп на 26 мая
Университет гражданской защиты МЧС разрабатывает костюм-тренажер для курсантов с использованием технологий виртуальной реальности
Хоккеисты сборной Беларуси уступили чехам в матче предварительной стадии ЧМ-2021
В Колумбии более 2 тыс. человек пострадали за 26 дней манифестаций
Ивашко уступил Кузнецову на старте квалификации Roland Garros
Под Минском наркоконтроль задержал распространителей наркотиков и психотропов
Белорусский опыт используют при создании программы трансплантации в Западной Украине
Эндокринолог назвала симптомы нарушения функции щитовидной железы у подростков
Пассажиры самолета Ryanair: пограничники и таможенники пошли нам навстречу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Панове собирают холопов
Головченко обсудил с Мишустиным ситуацию с приземлением в Минске самолета компании Ryanair
"Белорусская энциклопедия" выпустила завершающие тома серии "Гарады і вёскі Беларусі"
МИД РФ: действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам
В Брестской области за прошедшую неделю произошло три ДТП: один человек погиб, двое пострадали
МВД опровергло информацию о нахождении Романа Протасевича в больнице
Знаменитый автомобиль из "Форсажа" выставили на торги
Дорожную разметку в Минске в ночь на 25 мая будут наносить на 13 участках
За сутки в мире выявили более 508 тыс. заразившихся COVID-19
При проверке торговых объектов в Минске выявлены 5 иностранцев-нелегалов
В условиях сладкой среды вирус активнее может проникать в клетки. Как правильно себя вести больным?
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Я горжусь
Выявлен ген, заставляющий клетки мозга бороться с болезнью Альцгеймера
Россияне потерпели первое поражение на ЧМ по хоккею
Как два п-политика могу рассорить две страны
В созвездии Змееносца нашли "двойника" Млечного Пути
Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» открылась в витебской ветакадемии
Управлять новыми Apple Watch Series 7 можно будет с помощью жестов
Макей: Беларусь готова пригласить международных экспертов в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске
Макей о реакции западных стран на ситуацию с самолетом Ryanair: это спланированная провокация
Макей: посол Латвии был приглашен в МИД в связи с оскорблением госфлага Беларуси в Риге
Макей: послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток
мнение
Николай ЩЕКИН
Важные уроки случившегося в небе и на земле
Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге
Мир за выходные: акции в Европе и США, масштабное извержение вулкана в Африке
Сикорский: литовская сторона не уведомляла Минск о введении ограничений на полеты
Авторы
СКАНИРУЙТЕ