Постоянное ощущение холода в некоторых случаях может являться симптомом серьезного заболевания, о котором сам человек и не догадывается. Какие болезни вызывают длительный озноб? На этот вопрос в программе “Жить здорово” ответил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман.
Многие считают, что постоянное ощущение холода после значительного снижения веса является нормальным явлением, поскольку худые люди мерзнут больше, чем полные. Прежде чем делать такие выводы, уверяет врач, нужно исключить заболевания, на которые, вероятно, указывает симптом.
Самой распространенной и легко диагностируемой проблемой является нарушение функций щитовидной железы.
– Люди, у которых есть повышенная функция щитовидной железы, очень часто при похудении чувствуют, что постоянно мерзнут, – отметил Герман Гандельман.
По словам специалиста, если медики не обнаружат болезнь щитовидной железы, то следующим шагом должна стать проверка на заражение организма хроническими инфекциями, например, туберкулезом. Также стоит исключить вероятность наличия злокачественных образований.
– Если есть такая проблема [постоянного ощущения холода], обратитесь к врачу. Он составит вам план обследования, – посоветовал Герман Гандельман.
– Не сбрасывайте все на снижение веса. Если серьезно мерзнете, проверьтесь и узнайте, что с вами, – резюмировала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
8
Врач: постоянное ощущение холода может указывать на развитие серьезных заболеваний
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter