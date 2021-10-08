Врач посоветовала пройти ревакцинацию от COVID-19 через 6 месяцев после прививки

обратила внимание Светлана Якубовская.Вместе с тем врач Валерий Андриенко уточнил, что ревакцинация необходимо потому, что в организме человека постоянно снижается уровень антител. Бустерная доза помогает этот показатель нарастить.Наряду с этим врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" сообщил, что ревакцинация в первую очередь нужна пациентам при иммунодефицитном состоянии и людям, получающим иммуносупрессивную терапию.– обратил внимание Андрей Продеус.