Врач посоветовала пройти ревакцинацию от COVID-19 через 6 месяцев после прививки

Бустерная доза вакцины от коронавирусной инфекции необходима пациентам через полгода после прививки. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщила врач Светлана Якубовская.
– Иммунитет после вакцинации против COVID-19 сохраняется в течение 6 месяцев. Поэтому пациентам, которые получили прививку, например, в апреле, рекомендуется ревакцинация в октябре, чтобы поддержать иммунитет и защититься от коронавируса. Если человек переболел COVID-19, вопрос о прививке рассматривается индивидуально, – обратила внимание Светлана Якубовская.
Вместе с тем врач Валерий Андриенко уточнил, что ревакцинация необходимо потому, что в организме человека постоянно снижается уровень антител. Бустерная доза помогает этот показатель нарастить.
Наряду с этим врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово" сообщил, что ревакцинация в первую очередь нужна пациентам при иммунодефицитном состоянии и людям, получающим иммуносупрессивную терапию.
– Это люди, которые находятся в большем риске заболеть и не выработать нормальный иммунный ответ. К сожалению, неполностью защищенными являются около 10 процентов, получивших прививку. Соответственно, им третья доза необходима, – обратил внимание Андрей Продеус.