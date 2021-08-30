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  2. Врач посоветовал заниматься спортом при заболеваниях суставов

Врач посоветовал заниматься спортом при заболеваниях суставов

Спорт может облегчить симптомы болезненных заболеваний суставов, в том числе и артроза. Главное – правильно подобрать нагрузку, чтобы не усугубить проблему. О том, на какие виды спорта обратить внимание пациентам с заболеваниями суставов, в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


При проблемах с суставами первым делом необходимо заняться снижением веса и начать правильно двигаться. Для этого врач посоветовал заниматься спортом.

– Беговая дорожка – не лучший способ тренировать суставы, особенно при артрозе, поскольку бег разрушает колени. Поэтому лучше обратить внимание на плавание, велосипед и гимнастику, направленную на растяжку суставов, – посоветовал Александр Мясников.

Ранее в эфире программы "Жить здорово" врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус порекомендовал употреблять некоторые продукты, которые могут предотвратить появление проблем с суставами. Конкретно специалист посоветовал добавлять в блюда рыбий жир, продукты, в составе которых есть грубые волокна (чечевица, семена чиа), и перец чили.

Фото: pixabay.com
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