Обоняние после перенесенного коронавируса восстанавливается через несколько недель. Иногда пациент может не чувствовать запахи на протяжении полугода. Чтобы ускорить процесс восстановления, нужно начать выполнять ольфакторную гимнастику. Об этом в программе “Жить здорово” рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
По словам специалиста, чтобы быстро вернуть запахи, важно начать тренировать рецепторы обоняния и зоны головного мозга, которые анализируют ароматы.
– Для этого необходимо системно промывать нос изотоническим физраствором, а также впрыскивать в носовую полость гормональный спрей, – отметил Дмитрий Шубин.
Вместе с тем врач посоветовал тренировать рецепторы с помощью ольфакторной гимнастики, при которой следует три раза в день вдыхать определенные ароматы.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева подтвердила слова коллеги и добавила, что для выполнения упражнения нужно взять цитрус, гвоздику и розу.
– Если запахи не возвращаются очень долго, следует сделать МРТ головы, потому что существует много других причин потери обоняния, – заключила Елена Малышева.
Фото: pixabay.com
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Врач посоветовал выполнять простую гимнастику для восстановления обоняния после COVID-19
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