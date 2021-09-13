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  2. Врач посоветовал пожилым людям привиться от смертельно опасной болезни

Врач посоветовал пожилым людям привиться от смертельно опасной болезни

Вакцинация от пневмококка обязательна для людей в возрасте старше 65 лет, поскольку у пожилых пациентов риск смерти от этого заболевания составляет 25 процентов. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


– Общая смертность при коронавирусной инфекции составляет 2–3 процента, а у тяжелых больных –10 процентов. В мире от пневмококка умирает 2 миллиона человек в год, то есть больше, чем от COVID-19. Смертность от этого заболевания у пожилых людей, госпитализированных в больницу, составляет 25 процентов, –обратил внимание медик.

Вместе с тем врач отметил, что пациент, перенесший пневмококк, следующие три месяца после выписки из медучреждения находится под угрозой.

– Для пожилых людей пневмококк – это убийца номер один, поэтому им всем нужно прививаться. А вот молодым вакцинироваться следует в случае, когда есть хронические болезни, например диабет или волчанка, – резюмировал Александр Мясников.
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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