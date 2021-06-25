Медицинские маски необходимо носить даже после вакцинации от коронавирусной инфекции, заявил в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Дмитрий Чеснов.
– Ни одна из существующих современных вакцин не дает стопроцентной защиты. Прерывать ограничительные меры и карантинные мероприятия нельзя, потому что переболевший человек или вакцинированный может быть переносчиком коронавирусной инфекции, следовательно, он может стать источником заболевания. Поэтому важно соблюдать некоторые меры безопасности: масочный режим, разобщение в местах массового пребывания, гигиенические мероприятия для рук, лица и носа, – обратил внимание Дмитрий Чеснов.
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Врач посоветовал носить маски даже после вакцинации от коронавируса
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