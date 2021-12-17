Врач перечислила способы снизить риск сердечных заболеваний

Врач-терапевт Рианна МакКлимонт рассказала, как снизить уровень плохого холестерина в организме, который может привести к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Слова эксперта приводит РИА Новости.
Специалист советует изменить стиль питания и сократить потребление насыщенных жиров (они есть в мясе, сыре, некоторых растительных маслах). Также рекомендуется отказаться от обработанных продуктов (например, копченой колбасы). Вместо этого МакКлимонт предлагает включить в меню продукты с более высоким содержанием растворимой клетчатки (цельнозерновые, фрукты, овощи).
Помочь организму можно и по-другому: займитесь спортом и откажитесь от вредных привычек (таких, как курение).
Фото: pixabay.com