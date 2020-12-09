Врач перечислила продукты, которые влияют на настроение

Среди них – мучное, кофе, консервация и фастфуд, пишет rg.ru.
«Мучные сладости ненадолго повышают настроение, а затем становятся причиной подавленного состояния. А если съесть их на ночь, то и подавно. Дело в том, что выпечка и кондитерские изделия являются настоящей «бомбой» для ЖКТ, вызывают проблемы с кишечником и провоцируют запоры. В результате становятся причиной дискомфорта и плохого самочувствия человека», – рассказала врач-диетолог Людмила Денисенко.
Эффект краткого поднятия настроения с последующим его спадом и усталостью оказывают кофе и сладкие безалкогольные напитки. Кстати, частое употребление кофе может привести к бессоннице. А если вы вдобавок к этому любите шоколад, шанс получить проблемы со сном возрастает.
Также негативно на состояние здоровья влияют консервированные продукты: они богаты токсинами, которые вредят органам. С ними в одном ряду стоят копчености и фастфуд, полные вредных веществ и перегружающие ими организм.
Фото: pixabay.com
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