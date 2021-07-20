Беременная женщина, заболевшая коронавирусной инфекцией, после родов должна соблюдать некоторые правила, чтобы не заразить COVID-19 младенца. Об этом в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказала врач – акушер-гинеколог Людмила Степаненко.
Специалист отметила, что коронавирус от матери ребенку не передается в период беременности.
– Во время беременности практически невозможно заразить плод коронавирусом, потому что существует плацентарный барьер. Он защищает ребеночка от практически всех видов инфекций. Наиболее уязвимым [новорожденный] становится во время родов и в послеродовый период, когда идет уход за малышом, – обратила внимание специалист.
По словам врача, после рождения младенца необходимо изолировать его на 10–14 дней или же до момента исчезновения активного вирусовыделителя у мамы. Кормить новорожденного женщина может, однако только путем сцеживания и через бутылочку. При этом женщине необходимо использовать медицинскую маску, перчатки и антисептик.
Фото: pixabay.com
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Врач перечислила правила, которые должна соблюдать женщина с COVID-19 при кормлении новорожденного
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