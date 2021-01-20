По мнению специалистов, здоровый сон человека должен длиться не менее шести часов. Однако некоторые не могут следовать данной рекомендации, так как сталкиваются с бессонницей, которая мешает восполнить силы за ночь. Основные причины данной проблемы перечислила во время программы "О самом главном" врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.
Первая причина, которая не позволяет человеку выспаться, – депрессия и тревожность.
– Депрессия и тревожность на нейрохимическом уровне очень близки ко сну, потому что и мелатонин, и серотонин, которые отвечают за эмоции, вырабатываются из одной аминокислоты. То есть им нужен один ресурс для того, чтобы реализовываться. Поэтому если все ушло на тревогу и депрессию, то на сон остается крайне мало возможности, – сказала врач.
Поздний ужин, по мнению медика, также может стать причиной бессонницы:
– Если мы поели очень плотно, то перепутали свои биоритмы. Ночью у нас должно быть спокойное состояние, включающее более низкую частоту сердечных сокращений и дыхания, – отметила Марина Аникина.
Часто люди не могут уснуть, так как в спальне созданы некомфортные условия.
– Это и отопительный сезон, который делает воздух суше, и в целом температура в спальне, и неудобная подушка или матрас, и не такой плотности одеяло, – подчеркнула врач.
Кстати, по словам специалиста, чем старше становится человек, тем больше у него возникает проблем со сном:
– С возрастом у нас вырабатывается гораздо меньше тех нейромедиаторов, которые отвечают за эмоции и за сон в том числе, – заключила Марина Аникина.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
824
Врач перечислила основные причины бессонницы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter