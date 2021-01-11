Врач перечислила опасные утренние привычки

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Она считает, что зарядка сразу после пробуждения – не самый лучший вариант. Тело обезвожено и ткани плохо растягиваются. Утренний спорт может привести к травме позвоночника.Кроме того, она советует отказаться от чашки кофе или стакана апельсинового сока по утрам. Данные напитки повышают уровень сахара в крови. Так, после пробуждения процессы, контролирующие уровень инсулина в крови, не работают должным образом. Поэтому первое, что рекомендует делать медик с утра, это плотно завтракать. А потом уже можно пить любимые напитки.