К проблемам сердечно-сосудистой системы может привести употребление в пищу большого количества фастфуда и полуфабрикатов, заявила диетолог и врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. Ее слова передает РИА Новости.
Фастфуд, по словам медика, очень жирное и высокорафинированное блюдо. То есть он способствует набору веса, что, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии сердца и сосудов. Трансжиры из фастфуда могут запустить процесс атеросклероза, добавила диетолог.
Полуфабрикаты же вредны для сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания сахара и глутамата натрия, уточнила Дианова.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
2000
Врач перечислила наиболее вредные для сердца продукты
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter