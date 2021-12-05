Врач перечислил заболевания, которые не стоит лечить

В новом выпуске своей авторской программы на телеканале “Россия 1” врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников назвал болезни, которые не стоит лечить.
По словам медика, существуют болезни, которые проходят сами, без сторонней помощи. В частности, это касается некоторых вирусных и инфекционных. А есть заболевания, лечить которые гораздо тяжелее и опаснее, чем жить с ними.
- Самая классическая из них - грыжа позвоночника, - уточнил Александр Мясников.
Также не следует лечить эрозию шейки матки, поскольку это не заболевание, а физиологическое состояние.
- Эпителий находится внутри шейки матки. Но после родов или по каким-то другим причинам эта внутренняя часть шейки матки выворачивается, становится видна и выглядит, как красное пятно.<...> Правильно это называется не эрозия, а эктопия – "не на своем месте". Лечить не надо, это не предрак, - сказал Александр Мясников.
Вместе с тем врач добавил, что подобное состояние не влияет на здоровье женщины и не препятствует беременности.
- Дисплазия шейки матки - это уже действительно предрак. Вызывается вирусом папилломы человека, - обратил внимание медик.
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