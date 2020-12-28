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Врач перечислил самые калорийные блюда новогоднего стола

Салаты, заправленные майонезом, жареная картошка, колбасные нарезки, а также сладкие газированные напитки являются самыми калорийными блюдами праздничного стола, пишет РИА Новости.


 Главный виновник калорийности – это майонез. Любое блюдо, в которое добавляется майонез, по умолчанию становится очень калорийным. Таким образом, в линейку яств с зашкаливающим значением сытности попадают практически все праздничные салаты. С виду безобидная колбасная нарезка, даже если лакомиться ею без хлеба, и картошка также кроют в себе внушительный запас калорий, – заявил врач-терапевт Тимур Асанов.

Среди калорийных угощений специалист также назвал кондитерские изделия, конфеты и определенные сорта шоколада.

Фото: pixabay.com
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