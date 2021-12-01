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Врач перечислил полезные и вредные свойства корицы

Корица является одной из самых популярных специй. О том, чем полезна и вредна пряность для здоровья человека в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


- Многие привыкли, что корица прежде всего является приятной добавкой к кофе или какому-то десерту. Но мало кто знает, что это лекарственное растение, которое может снижать уровень сахара в крови. Корица содержит рекордное количество антиоксидантов. В чайной ложке пряности есть столько же антиоксидантов, сколько в стакане черники, - обратил внимание Сергей Агапкин.

Врач-фитотерапевт, кандидат медицинских наук Андрей Степенский предупредил, что чрезмерное употребление корицы опасно.

- Любое лекарственное растение может вызвать передозировку. Это негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечном тракте. Поэтому все должно быть в разумных пределах, - подчеркнул медик.

Отмечается, что чрезмерное употребление корицы может спровоцировать головокружения, головные боли и расстройство пищеварения. Вместе с тем запах пряности снижает тягу к сладкому.

Андрей Степенский добавил, что корица кроме всего прочего обладает антисептическим действием.

Фото: pixabay.com
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