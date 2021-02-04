Врач перечислил патологии, которые может вызвать неправильная мануальная терапия

Среди главных опасностей данной методики лечения врач назвал четыре основные.
Ложная близорукостьПо словам врача, проблема возникает тогда, когда мануальный терапевт неправильно, например, повернул голову пациента, чем вызовал хруст в данной области.
– То есть у человека было прекрасное зрение, потом ему повернули шею, что-то хрустнуло, и пациент перестал видеть вдаль. Это преходящая проблема, однако если она появилась, значит, что-то пошло не так, – сказал Дмитрий Дементьев.
Сужение зрачкаПроисходит при сильном массаже и нажатии неправильной зоны.
– Через какое-то время это должно пройти. Если не проходит, это совсем плохо, то есть произошло необратимое нарушение, – предупредил офтальмолог.
Окклюзия сосудов сетчаткиЗакрытие, или окклюзия сосудов сетчатки, может вызвать тромбоз мелких ветвей артерий сетчатки.
– Тромбоз вызывает зону ишемии, то есть зона сетчатки перестает кровоснабжаться, клетки моментально погибают. Это тяжелая ситуация, которая может привести к потере зрения, – отметил врач.
Ишемия зрительного нерваВозникает, по словам специалиста, в результате нарушения кровоснабжения.
– Зрительный нерв сразу перестает функционировать, и человек жалуется на резкое падение зрения, – сказал Дмитрий Дементьев.
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