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  2. Врач перечислил патологии, которые может вызвать неправильная мануальная терапия

Врач перечислил патологии, которые может вызвать неправильная мануальная терапия

Мануальная терапия очень эффективна при лечении некоторых заболеваний. Врачи творят настоящие чудеса, даже если другие специалисты перепробовали уже все варианты. Но нужно быть крайне осторожным, так как неправильная мануальная терапия может нанести вред человеку. Об этом в программе "О самом главном" заявил врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев.


Среди главных опасностей данной методики лечения врач назвал четыре основные.

Ложная близорукость

По словам врача, проблема возникает тогда, когда мануальный терапевт неправильно, например, повернул голову пациента, чем вызовал хруст в данной области.

– То есть у человека было прекрасное зрение, потом ему повернули шею, что-то хрустнуло, и пациент перестал видеть вдаль. Это преходящая проблема, однако если она появилась, значит, что-то пошло не так, – сказал Дмитрий Дементьев.

Сужение зрачка

Происходит при сильном массаже и нажатии неправильной зоны.

– Через какое-то время это должно пройти. Если не проходит, это совсем плохо, то есть произошло необратимое нарушение, – предупредил офтальмолог.

Окклюзия сосудов сетчатки

Закрытие, или окклюзия сосудов сетчатки, может вызвать тромбоз мелких ветвей артерий сетчатки.

– Тромбоз вызывает зону ишемии, то есть зона сетчатки перестает кровоснабжаться, клетки моментально погибают. Это тяжелая ситуация, которая может привести к потере зрения, – отметил врач.

Ишемия зрительного нерва

Возникает, по словам специалиста, в результате нарушения кровоснабжения.

– Зрительный нерв сразу перестает функционировать, и человек жалуется на резкое падение зрения, – сказал Дмитрий Дементьев.

Фото: pixabay.com
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