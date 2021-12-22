Врач перечислил основные симптомы переохлаждения и обморожения

По словам специалиста, к симптомам переохлаждения относятся пониженная температура тела, бледность кожных покровов, нарушение сознания, невнятная речь и нарушение координации.– отметил медик.Андрей Тяжельников отметил, что на обморожение указывает покалывание или пощипывание, а также потеря чувствительности на определенных участках тела.– подчеркнул специалист.Врач также добавил, что нельзя опускать обмороженные конечности в горячую воду, иначе быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи.Помните, что при определении у себя признаков обморожения необходимо скорее обратиться к специалисту.