Врач перечислил основные симптомы переохлаждения и обморожения

Врач Андрей Тяжельников назвал главные симптомы переохлаждения и обморожения участков тела. Его слова приводит РИА Новости.
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По словам специалиста, к симптомам переохлаждения относятся пониженная температура тела, бледность кожных покровов, нарушение сознания, невнятная речь и нарушение координации.
– Если замечены такие симптомы, то необходимо поместить человека в защищенное от холода место, укрыть и вызвать врача, – отметил медик.
Андрей Тяжельников отметил, что на обморожение указывает покалывание или пощипывание, а также потеря чувствительности на определенных участках тела.
– Ни в коем случае нельзя растирать обмороженный участок кожи снегом, так как это травмирует поврежденную кожу, – подчеркнул специалист.
Врач также добавил, что нельзя опускать обмороженные конечности в горячую воду, иначе быстрое нагревание может привести к некрозу обмороженного участка кожи.
Помните, что при определении у себя признаков обморожения необходимо скорее обратиться к специалисту.