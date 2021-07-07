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Врач перечислил основные причины отека слизистой носа по утрам

Отек слизистой носа и его заложенность по утрам может быть вызвана аллергией на пылевого клеща либо неправильно подобранной подушкой. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


Врач сообщил, что у отека слизистой носа по утрам может быть две причины.

– Иногда бывает, что у пациента возникает аллергия на пылевого клеща, который любит селиться в перьевых подушках. Из-за этого днем все нормально, а ночью аллерген попадает в носовые ходы, вызывает отек, в результате чего человека первые два-три часа после сна ходит с заложенным носом, – обратил внимание специалист.

Второй вариант проблемы, считает Сергей Агапкин, связан с системой кровообращения.

– Происходит нарушение венозного оттока от головного мозга, которое иногда связано, например, со слишком высокой подушкой. Из-за нее голова человека прижата к груди, в результате частично перекрываются внутренние яремные вены, по которым идет отток венозной крови из головного мозга. Обычно следствием этого является заложенность носа, наблюдающаяся ближе к утру, – отметил врач.

В этой ситуации Сергей Агапкин посоветовал пересмотреть позу для сна, заменить подушку на еще большую, чтобы она была не под головой, а начиналась от грудного отдела позвоночника.

Фото: pixabay.com
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