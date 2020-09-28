На какие симптомы следует обращать внимание, дабы предотвратить инсульт или микроинсульт, рассказал доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов. Его слова передает РИА Новости.
В список необычных признаков инсульта врач внес высокое давление выше 220 миллиметров ртутного столба, онемение и покалывания в области щеки, языка, кисти, а также локальное нарушение двигательного аппарата, выпадение полей зрения и распирающую головную боль с рвотой.
Кроме того, по словам доцента, у пациентов при надвигающемся инсульте может наблюдаться вращательное головокружение, снижение активности, заторможенность, нарушение координации, потеря сознания и двоение в глазах.
- Если эти преходящие симптомы сохранялись в течение 15-30 минут, а затем исчезли, не стоит думать, что это не повторится. Необходимо пройти обследование. В течение года может произойти уже настоящий инсульт, - отметил Рустем Гайфутдинов.
Напомним, наиболее известными симптомами болезни являются асимметрия лица, расстройства речи и нарушение равновесия. Оказать помощь человеку в случае инсульта необходимо в первые девяносто минут.
Фото: pixabay.com
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Врач перечислил неочевидные признаки инсульта
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