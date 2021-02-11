Врач перечислил необычные причины головной боли

Врач-ангионевролог, доктор медицинских наук Евгений Широков перечислил нестандартные причины головной боли. Они могут быть связаны как с состоянием организма, так и с образом жизни или окружающей средой, уточняет РИА Новости.
По словам медика, головную боль может вызвать обезвоживание, малоподвижный образ жизни или длительное пребывание в душном помещении. Кстати, тем, кто часто пренебрегает завтраками, тоже стоит насторожиться. Широков уверяет, что пропуск первого приема пищи за день может вызвать головную боль.
В качестве профилактики врач посоветовал гулять минимум по 30 минут в день, принимать теплый или прохладный душ, а еще делать массаж головы. Важно также грамотно выстроить режим дня и соблюдать его.
Фото: pixabay.com
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