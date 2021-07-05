Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал виды физической нагрузки, которые помогут продлить жизнь.
Специалист подчеркнул, что некоторые физические упражнения могут помочь человеку любого возраста, даже если он серьезно болен.
– Даже если у пациента онкология и он прикован к постели, определенные упражнения помогут продлить жизнь, – уточняет Мясников.
Врач отметил, что поддерживать физическую форму можно и без тренажерного зала. Он посоветовал часто гулять пешком и проходить около пяти километров в день, а также меньше сидеть.
– Также обратите внимание на бег и плавание, – заключил медик.
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Врач перечислил наиболее эффективные физические нагрузки
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