Врач перечислил наиболее эффективные физические нагрузки

Специалист подчеркнул, что некоторые физические упражнения могут помочь человеку любого возраста, даже если он серьезно болен., – уточняет Мясников.Врач отметил, что поддерживать физическую форму можно и без тренажерного зала. Он посоветовал часто гулять пешком и проходить около пяти километров в день, а также меньше сидеть., – заключил медик.