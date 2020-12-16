Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Врач перечислил лекарственные растения, которые помогут справиться с симптомами COVID-19

Врач перечислил лекарственные растения, которые помогут справиться с симптомами COVID-19

В настоящее время врачам не известны никакие травы и никакие препараты, которые способны стопроцентно вылечить каждого пациента от коронавируса. Однако облегчить состояние при легкой форме болезни лекарственные растения вполне могут. Если принимать их с умом, конечно. Об этом на своем YouTube-канале рассказал практикующий врач-ревматолог и невролог Павел Евдокименко с оговоркой, что при тяжелой форме болезни нужно уже не травами лечиться, а по возможности обращаться сразу за серьезной медицинской помощью.


По словам специалиста, примерно в 80% случаев COVID-19 протекает не тяжело и малосимптомно. И никакого экстралечения в таких случаях не требуется. А вот травы вполне можно пропить. Только нужно иметь в виду, что у разных лекарственных растений – разные свойства. И то, что подойдет в одной ситуации, не всегда подойдет в другой.

– Применение лекарственных растений не нужно переоценивать. Не надо думать, что они одинаково хорошо помогут всем и всегда. Кому-то фитотерапия помогает очень быстро, но у кого-то от применения лекарственных растений бывает минимальный эффект, – рассказал Павел Евдокименко.

Какие же все-таки лекарственные растения использовать при легких формах болезни? В первую очередь врач советует пить отвары и настои из калины обыкновенной.

– По данным регистра лекарственных средств, плоды калины обладают общетонизирующим, потогонным эффектом, являются источником витаминов К и С, оказывают спазмолитическое и мочегонное действие. То есть плоды калины помогают пропотеть, помогают немного снизить температуру и уменьшают такой неприятный симптом, как ломота в теле или в мышцах. Также понемногу прибавляют сил. Это важно, потому что коронавирус часто сопровождается сильной слабостью. Калину можно принимать довольно долго, как и в период болезни, так и потом  – для восстановления, от 1 до 2-х месяцев. При условии, что у вас к ней нет противопоказаний, – обратил внимание специалист.

Если болит горло, можно пить отвар череды.

– Мы в семье обычно используем настой из данного растения при болях в горле, при кашле и любых простудных и респираторных вирусных заболеваниях. В этих случаях череда нередко помогает очень быстро, ведь такой настой обладает противовоспалительным, потогонным и противомикробным действием. И еще умеренным противоаллергическим. Пьют настой череды обычно недолго – от 3-х дней до 2-х недель максимум, – подчеркнул врач.

При повышенной температуре можно применять цветки липы.

– Настой цветков липы обладает умеренным противовоспалительным и явным потогонным действием. Настои или отвары из цветков этого растения издавна применяли в тех случаях, когда нужно быстро сбить температуру без помощи лекарств. Настой из цветков липы в данном случае не нужно применять слишком долго, то есть принимать при повышенной температуре, и как только температура нормализовалась  – сразу отменить, – заявил Павел Евдокименко.

Плоды малины и листья обладают и потогонным, и жаропонижающим действием.

– Плоды и листья малины, чай с малиной тоже помогают снизить температуру. Только если мы говорим о чае с малиной, его нужно пить без сахара. Или с небольшим количеством сахара, – обратил внимание медик.

При сухом кашле, при затруднении дыхания многие используют корень солодки, чтобы облегчить выведение мокроты из легких. Но есть нюанс:

 У корня солодки довольно много противопоказаний. Поэтому я чаще советую применять в такой ситуации очень полезное лекарственное растение, которое называется девясил. При кашле используют отвар или настой из корней или корневищ этого растения. Многим он хорошо и быстро помогает.

По словам врача, еще при кашле многим хорошо и быстро помогает смесь сока алоэ с медом и сливочным маслом.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
В Гомеле милиция задержала серийного авто вора
В Россонском районе иномарка врезалась в дерево. Есть пострадавшие
«Строитель» не смог пробиться в четвертьфинал Кубка ЕКВ
"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты России, кроме Домодедово, до 31 января
Где и во сколько начнется праздничный фейерверк в Минске на Новый год
Врач перечислил лекарственные растения, которые помогут справиться с симптомами COVID-19
Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госрегулировании торговли и общественного питания
Форум «Импульс твоего города – вектор развития страны» объединил молодежь СНГ в онлайн-формате
Шумилин: нет ничего благороднее, чем защита Отечества
В Витебске суд вынес приговор мужчине за жестокое убийство 19-летней давности
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Потрясатели Вселенной
Биржа: 16 декабря евро подорожал, доллар и российский рубль подешевели
Цены могут быть изменены: МАРТ прорабатывает реформирование подходов к регулированию стоимости лекарств
Завод в Шклове осваивает производство бумаги-основы для декоративных облицовочных материалов
Более 4200 представителей спортивной отрасли поддержали обращение к общественности
Визит в Беларусь европейских экспертов команды партнерского обзора ENSREG не состоится
На этот раз без задержек: названы сроки выхода iPhone 13
Более 150 лифтов планируют заменить в Бресте в 2021 году
В Березинском заповеднике прогнозируют высокую популярность подледной рыбалки в этом сезоне
Депутаты ратифицировали Соглашение о Сетевом университете СНГ
Всего за 20 минут. Топ-6 быстрых постных салатов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Дуэ сольди
Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
ЕЭК совместно с бизнесом формирует благоприятную среду для роста конкурентоспособности промышленных компаний
Национальная библиотека Беларуси покажет работы 12 литовских иллюстраторов детских книг
Почти 50 брестчан получили в этом году субсидии на открытие своего дела
Ученые объяснили, почему зимой важно меньше работать
FIVB представила логотип ЧМ-2022 по волейболу
СМИ: Лана Дель Рей выйдет замуж
Погода 17 декабря: мокрый снег, гололедица и от -2 °С до +3 °С
У актера Сергея Маковецкого подтвердился коронавирус
Иностранным туристам разрешено не соблюдать комендантский час в Турции
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Западная откровенность
И даже спустя месяц COVID-19 дает о себе знать – врачи рассказали, какие симптомы сохраняются у переболевших коронавирусом
Национальный банк подвел итоги конкурса на лучшую работу по экономической тематике среди студентов, магистрантов и аспирантов
Ученые развеяли популярный миф о COVID-19
В Палате представителей в первом чтении приняли законопроект о взносах в бюджет фонда соцзащиты населения
Контакт-центр МНС будет недоступен вечером 18 декабря
В Беларуси планируют ввести новый механизм расчета минимальной зарплаты
Номера кол-центров по COVID-19 в поликлиниках и больницах страны
Мингорисполком и облисполкомы проведут 19 декабря прямые телефонные линии
Поезд переехал лежавшего на рельсах минчанина: мужчина погиб
Актер Сергей Шакуров попал в больницу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очень мелко буржуазная пертурбация
Канадский модельер, обвиняемый почти в 60 изнасилованиях, взят под стражу до 13 января
Назван лучший способ сбить температуру при коронавирусе
Назван неочевидный фактор, увеличивающий риск болезней сердца
Авторы
СКАНИРУЙТЕ