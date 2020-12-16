Врач перечислил лекарственные растения, которые помогут справиться с симптомами COVID-19

В настоящее время врачам не известны никакие травы и никакие препараты, которые способны стопроцентно вылечить каждого пациента от коронавируса. Однако облегчить состояние при легкой форме болезни лекарственные растения вполне могут. Если принимать их с умом, конечно. Об этом на своем YouTube-канале рассказал практикующий врач-ревматолог и невролог Павел Евдокименко с оговоркой, что при тяжелой форме болезни нужно уже не травами лечиться, а по возможности обращаться сразу за серьезной медицинской помощью.
По словам специалиста, примерно в 80% случаев COVID-19 протекает не тяжело и малосимптомно. И никакого экстралечения в таких случаях не требуется. А вот травы вполне можно пропить. Только нужно иметь в виду, что у разных лекарственных растений – разные свойства. И то, что подойдет в одной ситуации, не всегда подойдет в другой.
– Применение лекарственных растений не нужно переоценивать. Не надо думать, что они одинаково хорошо помогут всем и всегда. Кому-то фитотерапия помогает очень быстро, но у кого-то от применения лекарственных растений бывает минимальный эффект, – рассказал Павел Евдокименко.
Какие же все-таки лекарственные растения использовать при легких формах болезни? В первую очередь врач советует пить отвары и настои из калины обыкновенной.
– По данным регистра лекарственных средств, плоды калины обладают общетонизирующим, потогонным эффектом, являются источником витаминов К и С, оказывают спазмолитическое и мочегонное действие. То есть плоды калины помогают пропотеть, помогают немного снизить температуру и уменьшают такой неприятный симптом, как ломота в теле или в мышцах. Также понемногу прибавляют сил. Это важно, потому что коронавирус часто сопровождается сильной слабостью. Калину можно принимать довольно долго, как и в период болезни, так и потом – для восстановления, от 1 до 2-х месяцев. При условии, что у вас к ней нет противопоказаний, – обратил внимание специалист.
Если болит горло, можно пить отвар череды.
– Мы в семье обычно используем настой из данного растения при болях в горле, при кашле и любых простудных и респираторных вирусных заболеваниях. В этих случаях череда нередко помогает очень быстро, ведь такой настой обладает противовоспалительным, потогонным и противомикробным действием. И еще умеренным противоаллергическим. Пьют настой череды обычно недолго – от 3-х дней до 2-х недель максимум, – подчеркнул врач.
При повышенной температуре можно применять цветки липы.
– Настой цветков липы обладает умеренным противовоспалительным и явным потогонным действием. Настои или отвары из цветков этого растения издавна применяли в тех случаях, когда нужно быстро сбить температуру без помощи лекарств. Настой из цветков липы в данном случае не нужно применять слишком долго, то есть принимать при повышенной температуре, и как только температура нормализовалась – сразу отменить, – заявил Павел Евдокименко.
Плоды малины и листья обладают и потогонным, и жаропонижающим действием.
– Плоды и листья малины, чай с малиной тоже помогают снизить температуру. Только если мы говорим о чае с малиной, его нужно пить без сахара. Или с небольшим количеством сахара, – обратил внимание медик.
При сухом кашле, при затруднении дыхания многие используют корень солодки, чтобы облегчить выведение мокроты из легких. Но есть нюанс:
– У корня солодки довольно много противопоказаний. Поэтому я чаще советую применять в такой ситуации очень полезное лекарственное растение, которое называется девясил. При кашле используют отвар или настой из корней или корневищ этого растения. Многим он хорошо и быстро помогает.
По словам врача, еще при кашле многим хорошо и быстро помогает смесь сока алоэ с медом и сливочным маслом.
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Врач перечислил лекарственные растения, которые помогут справиться с симптомами COVID-19
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