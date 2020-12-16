Врач перечислил лекарственные растения, которые помогут справиться с симптомами COVID-19

По словам специалиста, примерно в 80% случаев COVID-19 протекает не тяжело и малосимптомно. И никакого экстралечения в таких случаях не требуется. А вот травы вполне можно пропить. Только нужно иметь в виду, что у разных лекарственных растений – разные свойства. И то, что подойдет в одной ситуации, не всегда подойдет в другой., – рассказал Павел Евдокименко.Какие же все-таки лекарственные растения использовать при легких формах болезни? В первую очередь врач советует пить отвары и настои из калины обыкновенной.– обратил внимание специалист.Если болит горло, можно пить отвар череды.– подчеркнул врач.При повышенной температуре можно применять цветки липы.– заявил Павел Евдокименко.Плоды малины и листья обладают и потогонным, и жаропонижающим действием.– обратил внимание медик.При сухом кашле, при затруднении дыхания многие используют корень солодки, чтобы облегчить выведение мокроты из легких. Но есть нюанс:По словам врача, еще при кашле многим хорошо и быстро помогает смесь сока алоэ с медом и сливочным маслом.