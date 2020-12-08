Врач перечислил лекарства, которые должны быть в домашней аптечке во время пандемии COVID-19

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Кроме антибиотиков эксперт не советует употреблять и противовирусные препараты без контроля врача за процессом лечения. По словам Зырьянова, этот тип лекарств может вызвать множество нежелательных реакций у пациента, поэтому пить их нужно только по назначению специалистов.Но есть лекарства, которыми необходимо пополнить свою аптечку, не дожидаясь рецептов. Как утверждает медик, во время пандемии коронавируса особенно актуальными будут жаропонижающие препараты. Также он посоветовал приобрести капли в нос. А вот что касается витамина D, им, как говорит Зырьянов, главное не злоупотреблять. Все-таки все хорошо в меру.