Улучшить здоровье и продлить жизнь можно благодаря всего четырем простым правилам. Об этом сообщил нутрициолог Марк Гилберт в разговоре с Express, передает РИА Новости.
Первым делом нужно уменьшить общее количество потребляемых калорий. Специалист отметил, что низкокалорийный рацион способен замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.
Также очень важно поддерживать баланс витамина D в организме. Марк Гилберт подчеркнул, что уровень данного витамина в организме обратно пропорционален риску смерти.
– Витамин D тесно связан с иммунитетом и помогает нашему Т-клеточному иммунному ответу, – отметил он.
Кроме того, Гилберт посоветовал включать в рацион ягоды, так как они улучшают здоровье сердца, укрепляют иммунитет и снижают кровяное давление. Также ягоды способствуют нормальному кровотоку и предотвращают накопление холестерина.
Уменьшить риск диабета второго типа, по словам нутрициолога, можно с помощью зеленого чая, если пить его на регулярной основе.
Соблюдение всех четырех правил даже за короткий срок заметно улучшит общее состояние человека, а в долгосрочной перспективе значительно увеличит шансы на долгую жизнь.
Фото: pixabay.com
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Врач перечислил четыре правила питания для продления жизни
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