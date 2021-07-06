Сахарный диабет, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, входит в пятерку самых распространенных в мире заболеваний. Наряду с гипертонией и ишемической болезнью сердца. Развиться проблема может практически у каждого человека. В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников ответил на популярный вопрос и объяснил, когда показатели анализа крови на самом деле говорят о развитии диабета.
По словам специалиста, на диабет указывает показатель, равный 7 ммоль/л и выше. Нормой уровня глюкозы в крови натощак является до 5,6 ммоль/л. Если показания выше этой цифры, но не достигают 7 ммоль/л, у пациента диагностируют преддиабет.
– Цифры повышенной глюкозы, которые еще не указывают на диабет, но и уже являются неустановленной нормой, указывают на преддиабет, – обратил внимание Александр Мясников.
Подобное пограничное состояние, по словам врача, увеличивает риск развития сердечных заболеваний.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
730
Врач ответил на популярный вопрос о сахарном диабете
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter