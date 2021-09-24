Врач оценил риск заразиться коронавирусом через насекомых

Насекомые не являются переносчиками коронавирусной инфекции. При этом человек может заболеть COVID-19 при контакте с некоторыми животными. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Коронавирус передается воздушно-капельным путем. Некоторые животные могут заболевать COVID-19, причем заражать их способен человек, – обратил внимание медик и добавил, что насекомые разносят некоторые болезни, например, сальмонеллез, на лапках. Но коронавирусную инфекцию передавать таким либо каким-то другим способом они не могут.
Ранее энтомолог и специалист по ДНК Константин Китаев сообщал, что китайские исследователи провели несколько испытаний и установили, что мухи и кровососущие насекомые не могут переносить коронавирус.
– Насекомые не являются разносчиками COVID-19. Поэтому бояться в этом смысле нечего, – уточнил Константин Китаев.
Фото: pixabay.com