Врач оценил эффективность антидепрессантов против тяжелого течения коронавируса

Врач Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал, действительно ли антидепрессанты нужно принимать для профилактики тяжелого течения коронавируса.
– При коронавирусной инфекции пациент испытывает определенную депрессию, его угнетают заболевание и дальнейшая перспектива. Человек даже может быть не мотивирован на выздоровление. В этой ситуации антидепрессанты придут на помощь, поскольку они способны ослабить психоэмоциональное напряжение, облегчить чувство тревоги, снять перевозбужденное, нервозное состояние, –обратил внимание врач.
Дмитрий Чеснов отметил, что в данной ситуации антидепрессанты могут уменьшить тяжесть ковидного синдрома. Других прямых связей между коронавирусом и данными препаратами нет.
Ранее Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ", рассказывал, что аспирин не снижает риск инфицирования коронавирусной инфекцией. Вместе с тем врач сообщил, что данный препарат препятствует тромбообразованию.