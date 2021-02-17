Коронавирус может достаточно долго сохраняться на поверхностях, но при этом он нежизнеспособен. Это значит, что человек не заболеет, если коснется предмета, на котором осталась инфекция. Об этом в программе "Жить здорово" рассказала врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
По словам медика, за весь период распространения коронавируса не зафиксировано ни одного случая заражения из-за прикосновений к поверхностям, на которых остались частицы инфекции. Елена Малышева добавила, что именно по этой причине носить перчатки необязательно.
– Мы не просим носить перчатки, потому что знаем, что руки покрыты защитным слоем. Перчатки же создают ложное чувство уверенности в том, что заражение не произойдет. Поэтому заболеть из-за прикосновений к поверхностям невозможно. Заражение способно произойти тогда, когда вы чихнули в собственную руку и поздоровались с кем-то или потрепали человека по щеке, – заявила врач.
Вместе с тем терапевт подчеркнула, что с большей вероятностью заболеть коронавирусом можно в том случае, если COVID-19 попадет в организм воздушно-капельным путем.
Фото: pixabay.com
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Врач опровергла возможность заразиться коронавирусом через поверхности
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