Врач опровергла миф о влиянии витамина D на тяжесть течения коронавируса

Последние несколько лет вокруг витамина D наблюдается настоящий ажиотаж. Ученые проводят многочисленные исследования, в которых изучают влияние этого прогормона на некоторые заболевания, в том числе коронавирус. Согласно последним данным, витамин D не уменьшает риск тяжелого течения COVID-19. Об этом также сообщила врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1".
– Прогормон влияет на работу щитовидной железы, состояние волос и ногтей, участвует в работе иммунитета и в усваиваемости кальция, а также во многих других не менее важных процессах. Но его прием и содержание в организме как-то повлиять на тяжесть течения коронавируса не могут, – обратила внимание врач.
Вместе с тем Светлана Якубовская посоветовала самостоятельно не снижать и не повышать дозы витамина D.
– Если вы будете, например, неконтролируемо принимать витамин D, то, вероятно, спровоцируете нарушение в мочевыделительной системе со стороны почек, – отметила специалист.
Врач также уточнила, что неправильный прием прогормона у пациентов с розацеей может обострить это хроническое кожное заболевание.
– Поэтому первое, что я бы рекомендовала, это проверить уровень витамина D и на основании этого вместе с доктором решить, нужно ли вам поднимать уровень, принимать лечебную дозу либо необходима профилактическая. Отмечу, что данный прогормон нужно принимать круглогодично, – заключила Светлана Якубовская.
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