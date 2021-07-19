Популярный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что связи между употреблением сладостей и развитием сахарного диабета нет. Об этом медик рассказал в новом видео на своем YouTube-канале.
Он назвал сахар «наркотиком», на котором зарабатываются большие деньги.
– Сахар принципиально меняет обмен веществ, вы получаете источник легко усваиваемой энергии. Которую, кстати, важно тратить. Многие биологически к этому не готовы. Организм легко воспримет сахар только в случае, если за этим последует физическая нагрузка. Это огромное заблуждение, что инсулин и диабет связаны с употреблением сладкого, – пояснил доктор.
Комаровский объяснил, что за словом диабет кроются две разные болезни.
– Есть сахарный диабет первого типа: им заболевают в раннем детстве. При этом недуге погибают клетки в поджелудочной железе, которые производят инсулин. Это скорее аутоиммунный процесс. Здесь есть и генетическая предрасположенность. Нет доказательств, почему у абсолютно здоровых людей появляется диабет. Но сахар тут ни при чем, – продолжил он. – Существует и сахарный диабет второго типа: он связан с ожирением. Если есть избыточный вес и ты регулярно переедаешь, кушаешь много сладостей, не занимаешься спортом, есть риск ожирения и нарушения обмена веществ, одним из проявлений которого будет сахарный диабет 2-го типа.
При этом Комаровский подчеркнул, что, если съесть большой кусок торта «Наполеон», может появиться лишний вес. Но если после употребления десерта взять тяжелый рюкзак и отправиться в гору, никакого вреда не будет.
Фото: pixabay.com
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Врач опроверг миф о связи между употреблением сладкого и развитием диабета
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