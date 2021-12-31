Врач объяснила, почему надо отказаться от сладкого в новогоднюю ночь

Врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева призывает отказаться от употребления сладостей в новогоднюю ночь. Она подчеркнула, что из праздничного меню стоит обязательно исключить десерты. Об этом пишет РИА Новости.
– Чаепитие со сладким лучше перенести на 1 января, – дала совет специалист.
Если и добавлять сладости в праздничное меню, то лучше их приготовить самим. Врач объяснила, чем вредны заводские торты:
– Как правило, они содержат трансжиры, пальмовые масла, эмульгаторы и консерванты, которые точно не принесут пользу нашему организму.
Она также добавила:
– Главное, я призываю не есть десерты сразу после обильного застолья, так как ЖКТ уже будет достаточно загружен, а для усвоения этой сложной смеси жиров и углеводов необходимы активные пищеварительные ферменты. Допустимо съесть небольшое количество сладкого, после чего употребить, к примеру, клетчатку. Таким образом, глюкоза будет медленнее всасываться, и это даст необходимое время вашему желудку для правильного переваривания, – подчеркнула Мачнева.
Также гастроэнтеролог посоветовала после застолья отправиться на прогулку, "дабы десерт был потрачен на энергию".
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