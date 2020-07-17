Врач объяснила, как бороться с сонливостью на работе

Почему многих клонит в сон на работе и как с этим бороться? Очевидно – из-за того, что человек мало спит, не успевает восстановиться, отдохнуть. Недосыпанию может способствовать также храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается.





«Естественно, он будет приходить на работу сонным, с низким уровнем эффективности", – рассказала Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник МГУ, доктор Зухра Павлова.

Нарушение сна не только влияет на трудоспособность, они часто приводит к желанию съесть что-то вредное, передает РИА Новости. Человеку требуется стимуляция, в том числе едой и напитками – чай, кофе, еще хуже – энергетики. Без этих стимуляторов люди просто не могут работать.

Самое разумное в такой ситуации – не искать стимуляторы, а нормализовать режим сна. Помогут также физические упражнения и обычная питьевая вода.

«Наиболее эффективным и безвредным средством будет физическая активность: прогулка, короткая пробежка с этажа на этаж по лестнице, отжимания, приседания. За короткий период времени можно без вреда простимулировать организм, повысить уровень кортизола, снизить уровень стресса», – говорит эксперт.

Вода помогает бороться со снижением активности организма. Да и поход в туалет, вызванный ее обильным употреблением, тоже не будет лишним и поможет взбодриться.

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