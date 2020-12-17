Врач объяснила, чем грозит неправильное ношение масок

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Врач-дерматовенеролог ГБУЗ "МНПЦДК ДЗМ" Людмила Анохина не советует носить одноразовую маску целый день: ее нужно менять раз в два-два с половиной часа. Лучше не приобретать окрашенные маски – они могут вызвать воспаления.Когда маска увлажнится, ее также стоит заменить – влажная среда оптимальна для размножения бактерий.Людмила Анохина рекомендует не пользоваться слишком жирным кремом и плотным тональным средством и чаще увлажнять кожу.