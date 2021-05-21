Удаление зубов мудрости в некоторых случаях требуется при исправлении прикуса. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Валерий Андриенко.
Зубы мудрости, являющиеся восьмыми в ряду, считаются рудиментарными. Дело в том, что раньше, несколько столетий назад, они использовались при жевании. В настоящий момент зубы мудрости, считает медик, утратили данную функцию.
– Зачастую такие зубы создают огромное количество проблем. Те, у кого когда-нибудь был перикоронарит, при прореживании восьмого зуба повреждался седьмой или требовалось удаление зубов мудрости под наркозом, знают, о чем я говорю, – обратил внимание на проблему Валерий Андриенко.
Врач отметил, что зубы мудрости иногда мешают исправить прикус, поэтому ортодонты в большинстве случаев рекомендуют их удалять, но бывают и исключения.
– Из-за неправильного прикуса мы стираем или теряем зубы. Потому при наличии подобной проблемы обратитесь к врачу. Он скажет, нужно ли удалять зубы мудрости, – резюмировал Валерий Андриенко.
Фото: pixabay.com
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Врач объяснил, в каких случаях нужно удалять зубы мудрости
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